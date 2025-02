Ateneo privato, altolà dei medici: "Non è così che si risolvono i problemi della nostra sanità"

"La Regione assume liberamente, e legittimamente, le decisioni che ritiene più opportune. Ma, a mio avviso, il via libera all’attivazione di corsi di medicina a Fano e Ascoli, e uno di Odontoiatria a Macerata, da parte di una università privata, non aiuta ad affrontare e risolvere i problemi della nostra sanità". Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, nel riconoscere ad ognuno il proprio ruolo (Regione e Ministero, a cui spetta l’ultima parola), esprime tutte le sue perplessità rispetto ad una operazione su cui sono già piovute tante critiche.

Dottor Mari, siete stati coinvolti in questa decisione?

"Direi che siamo stati toccati, o meglio, sfiorati. Ma in questo, come in altri casi, visto che quanto accade nelle Marche si verifica anche in altre realtà e da parte non solo di una, ma di più università private, diversi Ordini dei medici hanno fatto una serie di osservazioni che portano ad un giudizio negativo".

Eppure il via libera è arrivato sulla base del fatto che in questo modo si affrontano diversi problemi, come la carenza dei medici o la fuga degli studenti in altre realtà. Non è così?

"Non credo proprio, non si risolve la mancanza dei medici, né ritengo che si riesca a trattenere studenti in regione, considerato anche i costi elevati della stessa università privata, evidenziati anche da chi ha deciso di avallare questa scelta. Ma le perplessità, non solo mie, ma di tanti Ordini, compresi quelli delle professioni infermieristiche, dei rettori marchigiani, sono soprattutto altre".

Quali?

"I corsi di Medicina degli atenei pubblici sono strutturalmente legati ad una clinica universitaria o ad un Policlinico, con i quali interagiscono, secondo protocolli e standard ben definiti, un aspetto che giudico fondamentale. Ora si va ad aprire corsi in città come Fano e Ascoli in cui questa strutturazione manca, come prova il fatto che si dice saranno fatte delle convenzioni con gli ospedali esistenti. Un corso di laurea in Odontoiatria a Macerata, poi, suona strano, tenuto anche conto del fatto che in ospedale non c’è un reparto di Odontostomatologia, né una chirurgia maxillo-facciale. E, poi, c’è anche dell’altro".

Che cosa?

"Quello di Medicina e Chirurgia è un corso di laurea con precise specificità: la presenza degli studenti a lezione è fondamentale. Se queste, anche solo in parte, vengono svolte a distanza, tramite la rete, il discorso – a mio avviso – cambia, non è la stessa cosa. L’Università privata di cui stiamo parlando (la Link Campus University, ndr), come si può leggere nel suo sito, a fianco della frequenza presenziale, supporta il percorso formativo degli studenti che (anche solo occasionalmente) non possono frequentare attraverso un modello di didattica ibrida, che consente ai docenti di svolgere le attività istituzionali sia con gli allievi frequentanti presenti in aula che con quelli che fruiscono i contenuti da remoto, collegati in audio/video dalle sedi periferiche o dal proprio domicilio".

In Italia, però, ci sono altre Università private che operano in quest’ambito...

"Se si riferisce al Policlinico universitario Fondazione Gemelli di Roma o all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, tanto per citare le più note, direi che il paragone non è appropriato. Queste presentano università e strutture ospedaliere ben integrate, con una lunga storia alle spalle".