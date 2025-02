Ateneo privato, Pd in pressing: "Parcaroli non può nascondersi"

"Siamo assolutamente contrari alla Link Campus University a Macerata. L’Ordine dei medici ha dato un parere negativo, così come tutti i rettori marchigiani. Parcaroli si esprima, da sindaco e da esponente della Lega". Narciso Ricotta, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, evidenzia alcuni aspetti per cui l’università privata non sarebbe idonea ad essere ospitata nelle tre sedi di Fano, Ascoli e, soprattutto, Macerata; mentre la Regione dà il suo avallo all’apertura per colmare la carenza di medici sul territorio, il capogruppo del Pd spiega: "Questo progetto ha diverse anomalie, innanzitutto il fatto che a Macerata, dove dovrebbe aprire un corso di Odontoiatria, non esiste una struttura che possa consentire di fare pratica. Lo stesso Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici, ha espresso la sua contrarietà".

Rispetto alla scelta politica di ospitare nelle Marche una Facoltà di Medicina, già presente ad Ancona, dove è integrata all’ospedale di Torrette, Ricotta rimarca che "è un’operazione sbagliata e opaca. La Lega, che in Regione esprime l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, è stata finanziata dalla Link". Il partito avrebbe ricevuto un finanziamento totale di 150mila euro, come pubblicato dalla Camera dei deputati, tra il 2020 e il 2023. Ricotta evidenzia che "per colmare la carenza di medici sul territorio serve una soluzione concertata tra gli atenei. La situazione finanziamenti oltretutto non rende la faccenda cristallina. Inoltre questa Università a Macerata non ha presupposti per formare un personale medico qualificato, non essendoci un presidio ospedaliero in cui fare pratica". Parcaroli, intanto, tace. Ricotta sottolinea che "il sindaco non può nascondersi dietro un dito. Da rappresentante della città deve prendere una posizione chiara. Noi ribadiamo la nostra contrarietà". Intanto Cgil e associazioni studentesche organizzano un presidio, martedì alle 12 davanti a Palazzo Leopardi, sede della Regione, per dire no all’università privata. "Così – dicono – si contribuisce a disgregare il sistema universitario regionale, si drenano risorse pubbliche per la formazione affidata a privati, si perseguono logiche di mercato, non si aumenta il numero di medici e manca trasparenza nel rapporto con i cittadini".