Atim a "Journeys London" in Inghilterra per promuovere il turismo marchigiano

Dopo il "Travel & adventure show di Washington DC" arriva il workshop "Journeys London" di Atim - Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. L’evento mira a rafforzare la visibilità delle Marche nei mercati anglosassoni. Atim è arrivata nei giorni scorsi a Londra per il workshop esclusivo in collaborazione con Journeys Group Ltd: l’iniziativa, dedicata agli scambi tra professionisti del settore turistico, vedrà gli operatori marchigiani incontrare tour operator, agenti di viaggio e altri attori del turismo britannico, con sessioni B2B, momenti conviviali e fam-trip. "Con Journeys London presentiamo la nostra offerta turistica ai professionisti del settore e creiamo connessioni che possono tradursi in collaborazioni concrete", sottolinea Marina Santucci, direttrice di Atim.