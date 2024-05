Atlante storico di Cingoli, diventa realtà il progetto curato dalla prof Bartolacci

"Una delle più importanti opere degli ultimi vent’anni". Ha sottolineato così l‘assoluto valore dell’Atlante storico della città di Cingoli ("Città ideale": realtà urbica di enorme e molteplice interesse) Filippo Saltamartini vicepresidente della Regione che ha contribuito alla realizzazione del volume presentato nella Sala Verdi. Durante il convegno, moderatore Carlo Pongetti di Unimc, sono intervenuti il sindaco Michele Vittori che ai saluti ha unito il plauso per l’impegno concretizzato, John McCourt rettore dell’ateneo maceratese sul rapporto Università-territorio, la professoressa Francesca Bocchi ("L’atlante costituisce un’iniziativa di profilo internazionale"), Francesca Bartolacci docente Unimc e curatrice del progetto iniziato e concluso in sinergia tra il Comune di Cingoli e l’Università di Macerata, avvalendosi della collaborazione di autorevoli e studiosi. Con Bartolacci, nel comitato scientifico Francesca Bocchi, Diego Borghi, Roman Czaja, Ferdinand Opll, Luca Pernici, Rosa Smurra, Lorenzo Virgini. Lo specifico lavoro, culminato nell’edizione del volume (EUM, versione bilingue) è stato correlato con l’individuazione di Cingoli dall’International Commission for History of Towns per inserire l’Atlante nell’eminente collana storica dedicata alle città italiane. Unanime il ricordo rivolto alla memoria della professoressa Simonetta Bernardi e di Paolo Appignanesi dirigente delle civiche istituzioni culturali, meritevoli del plauso per "aver gettato i primi semi" sul metaforico terreno da cui si è sviluppato il progetto-Atlante.

Gianfilippo Centanni