Atleti da tre continenti. Ecco il Torneo del Picchio

Tre continenti, cinque Paesi e otto regioni italiane. Sono questi i numeri di partenza della settima edizione del Torneo del Picchio, la competizione internazionale di hockey su prato organizzata dalla società Hockey Potentia, dal Coni Marche e dalla Federazione Italiana Hockey, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena e in collaborazione con Hockey Potenza Picena e Regione. La manifestazione, che si svolgerà da venerdì a domenica all’interno dell’Hockey Stadio di San Girio, è stata presentata ieri in municipio. "Si tratta del primo torneo della stagione per quanto riguarda questa specialità sportiva – spiega il presidente dell’Hockey Potentia, Rossano Ruffini –. Per questo molte società lo utilizzano come un vero e proprio torneo di preparazione alla nuova annata. La competizione è aperta a ragazze e ragazzi appartenenti alle seguenti categorie: Under 8 mix, Under 10 mix, Under 12, Under 14 e Under 16". Un vero e proprio appuntamento internazionale che per il 2024 vedrà la partecipazione di squadre provenienti da Croazia, Finlandia, Malta, Armenia e Argentina. Un volano importante per la promozione del territorio. "L’hockey è per la nostra città un grande vanto sportivo – commenta il vicesindaco Giuseppe Castagna – e questa iniziativa dimostra che è anche un importante biglietto da visita per farci conoscere. Avremo un week end sold out sia per le nostre strutture ricettive che per la ristorazione, con oltre 600 persone attese. Come amministrazione non possiamo che sostenere l’impegno e la passione degli organizzatori". "C’è una consolidata collaborazione tra l’amministrazione comunale, le Pro loco e le associazioni commercianti – spiega l’assessore al turismo Michele Galluzzo – che ha l’obiettivo di far vivere la nostra città ad atleti, genitori e accompagnatori, i quali godranno dell’ospitalità delle nostre strutture e parteciperanno alle passeggiate culturali nel centro e altre iniziative. Un’occasione importante, che vogliamo contribuire a valorizzare". Alla presentazione erano presenti anche il vicepresidente dell’Hockey Potentia, Massimo Romoli, e il responsabile tecnico della società, Stefano Muscella. A breve inizierà l’intervento di rifacimento e ammodernamento degli spogliatoi del centro sportivo di San Girio, grazie a un finanziamento pubblico da circa 700mila euro.