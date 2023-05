Atleti e associazioni premiati da Baresi e Zampolini

Lo sport morrovallese si è ritrovato in un gremito auditorium San Francesco per la settima edizione della "Festa dello sport", kermesse che ha premiato atleti e associazioni sportive che si sono distinte nel corso dell’anno passato. A impreziosire la manifestazione, presentata dal giornalista Rai Marco Lollobrigida, due grandi campioni dello sport italiano: lo storico capitano del Milan, Franco Baresi (nella foto), e la leggenda del basket italiano Domenico Zampolini. "Siamo felici di avere qui 23 associazioni e tanti altri sportivi – ha rimarcato l’assessore allo Sport Desirèe Lupi – grazie a loro e alle famiglie che trasmettono ai ragazzi valori importanti che si porteranno dietro per tutta la vita". "Iniziammo con la Festa dello Sport nel 2012 – ha ricordato il sindaco cittadino Andrea Staffolani - con Stefano Montemarani sindaco e il sottoscritto assessore allo sport, oggi ringrazio Desirèe Lupi per il lavoro fatto e coloro che l’hanno affiancata. Ma voglio ricordare la penultima edizione che avevamo organizzato. La coordinò l’allora assessore Giorgio Baldassarri, un carissimo amico che oggi non c’è più". Sul palco si sono esibite le majorettes del Centro danza Koreos, accompagnate dal Corpo bandistico Verdi, poi premi alla carriera assegnati a Carlo Cingolani, Luigi Properzi e Renato Ferretti.