Atleti premiati da Vezzali e Sacchi

Due atlete e due atleti locali, portacolori dell’Avis Macerata, sono stati premiati durante l’incontro tenuto a Villa Strada di Cingoli sul tema "Il bullismo nella pre-adolescenza e l’importanza dello sport per la vita". Testimonial del progetto organizzato dalla Polisportiva Victoria col patrocinio del Comune, la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali e l’arbitro di calcio Can A-B Juan Luca Sacchi (nella foto, ai lati del valoroso quartetto). Per i successi ottenuti nell’attività agonistica contrappuntata da primati, hanno ricevuto i riconoscimenti le 18enni Rachele Tittarelli (salto con l’asta), Sofia Marchegiani (mezzofondista e siepi), Riccardo Ricci, 18 anni, saltatore (alto, lungo, triplo) e il 20enne Federico Vitali (400 e 800 piani). Il convegno, moderatore Giorgio Giorgi, è stato ospitato dal centro comunale "Vittoria", presenti il sindaco Michel Vittori, Emanuela Tarascio dirigente del comprensivo "Enrico Mestica" che ha collaborato per la realizzazione dell’iniziativa confortata da un esito gratificante (interessanti le relazioni dell’avvocato Lorenzo Cignali, del dottor Massimo Mauri con Jessica Grelloni) per il consiglio dei ragazzi la sindaca Vanessa David e l’assessore allo sport Corrado Carotti.

Gianfilippo Centanni