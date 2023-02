Atletica leggera, al centro sportivo ‘Villa Conti’ oggi arrivano i campionati di società di cross. Trecentosessanta iscritti per la competizione a cura dell’Atletica Ama di Civitanova, con le gare che avranno inizio alle 9 e termineranno alle 12. La stessa società organizzatrice parteciperà con 24 atleti: "Si tratta – spiega il presidente di Atletica Ama, Domenico Malaccari – della seconda delle tre gare previste per i campionati di società. La prima si è già svolta ad Ancona, due settimane fa mentre il terzo appuntamento andrà in scena a Macerata, tra due settimane. Al termine delle tre giornate la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti otterrà la vittoria del torneo. A Civitanova verranno atleti da tutte le Marche e le gare riguarderanno le categorie ragazzi, cadetti e assoluti". Un appuntamento, quello dei campionati di cross, che ormai è divenuto una consuetudine per il sodalizio civitanovese. La manifestazione sarà oggetto dei presidi dei volontari della Croce verde e Protezione civile di Civitanova.

Francesco Rossetti