Atletica, via ai lavori allo stadio Tubaldi

Si deve accontentare del resto della spesa sostenuta per l’adeguamento dello stadio Tubaldi al campionato di serie C l’Atletica recanatese per vedere metter mano, almeno in minima parte, ai problemi che quotidianamente i suoi atleti debbono affrontare per gli allenamenti. Nelle casse del Comune, fra i resti dei due mutui, pari a 106.963 euro complessivi e il contributo di 150mila euro concesso dalla Regione, in tutto ci sono a disposizione poco meno di 257mila euro destinati dalla giunta ai lavori per la riqualificazione degli spazi e dei servizi dell’atletica alllo stadio Nicola Tubaldi. A occuparsene saranno gli stessi professionisti che hanno già lavorato per il progetto dello stadio, lo studio di architettura Ibiti Associati, che si occuperà della progettazione esecutiva delle opere edili e strutturali, la redazione del piano di sicurezza e il suo coordinamento oltre alla direzione dei lavori per l’importo complessivo di 30.548 euro. La relazione geologica è stata affidata a Massimo Basili (800 euro), la progettazione esecutiva degli impianti a gas e la redazione del progetto antincendio e presentazione Scia a Qmb Projects Srl (poco più di 3mila euro) mentre la M.Arch.Eng. si occuperà della progettazione esecutiva dell’impianto elettrico, degli impianti meccanici (termico e acqua calda sanitaria) e relativa direzione operativa (totale impegno 3.618 euro).

