Atletico Azzurra Colli non sciupa l’occasione: il Montegiorgio in dieci recupera il risultato

MOINTEGIORGIO: Forconesi, Vignaroli (13’ st Lombardi), Cobo (22’ st Rosa Gastaldo), Greco, Rossini, Diakhaby, Verdesi (22’ st Maranesi), Giri (49’ st Monterotti), Zira, Zanocchia, Flaiani (30’ st Milozzi). A disp. Traini, Andrea Morelli, Beleggia, Capparuccini All. Vagnoni.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti, Spadoni (43’ st Albanesi), Acciarri (36’ st Vallorani), Sosi, Gabrielli, Aliffi, Canestrelli (9’ st Gesuè), Rossi, Filiaggi, Petrucci, Romanazzo (36’ st Del Marro) A disp. Scartozzi, Crementi, Cancrini, Dacosta, Giovannini All. Alessio Morelli.

Arbitro: El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Reti: 15’ st Filiaggi (rig.), 25’ st Rossini.

Note: spettatori 150 circa. Espulsi Zira (M) e Sosi (A).

MONTEGIORGIO

Una partita tesa perché la posta in palio era altissima, ma alla fine il pareggio non cambia sostanzialmente la situazione delle due formazioni. Resta ultimo l’Atletico Azzurra Colli, che non sfrutta la superiorità numerica per larghissima parte della ripresa per l’ingenuo rosso a Zira: va in vantaggio dal dischetto, ma non gestisce al meglio e subisce il pari di un Montegiorgio dimezzato da infortuni e squalifiche (pesantissima quella di capitan Albanesi) con la stoccata di Rossini. Campionato assolutamente in salita per entrambe che in queste ultime cinque gare si giocheranno il tutto per tutto per acciuffare il treno play-out.

Parte bene il Montegiorgio che schiera due attaccanti di ruolo molto fisici come Zira e Flaiani per aumentare il peso offensivo e proprio Zira, ex di turno, che sfiora il gol del vantaggio nei primi minuti. Montegiorgio diverso dal solito che cerca velocemente gli attaccanti per portare pericoli dalle parti di Castelletti: ci prova anche Giri che sfiora il palo. Colli che ci vede annulare una rete a Filiaggi per fuorigioco e trova il palo con Romanazzo. Ripresa con il Montegiorgio intraprendente, ma in un minuti cambia tutto. Prima rosso a Zira, fino a quel momento tra i migliori dei suoi, per una manata in faccia ad un avversario e un minuto dopo rigore. Un difesore rossoblù spazza la sua area, ma il tiro colpisce involontariamente il braccio per l’ennesimo dubbio in casa rossoblù che Filiaggi trasforma. Montegiorgio che non demorde e acciuffa il pari con Rossini su angolo, resistendo con orgoglio agli assalti finali del Colli.