Atletico Mariner, colpaccio con Cialini e Rodriguez. Seconda sconfitta di fila per il Fabriano Cerreto

CERRETO

0

ATLETICO MARINER

2

CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Stortini (32’ pt Poeta), Carnevali (23’ st Peluso), Crescentini (18’ st Marinelli); Trillini, Gori, Conti; Guidarelli (13’st Brodetto), Musso, Proietti Zolla. All. Caporali.

ATLETICO MARINER (4-4-2): Amato; Panza, Bontempi, Aliffi, Di Filippo (16’ st Oddi); Lalaj, Napolano, Ambanelli, Picciola; Cialini (44’ st Ricci), Rodriguez. All. Puddu.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 29’ pt Cialini, 29’ st Rodriguez.

Note: 47’ pt Amato para un rigore a Conti.

Seconda sconfitta consecutiva per il Fabriano Cerreto. Un ko pesante, casalingo, contro la penultima in classifica che passa sul terreno dei cartai con un gol per tempo. A parte un tiro di Stortini alto dopo una decina di minuti, sono gli ospiti a essere pericolosi. Al 19’ su una verticalizzazione Cialini appoggia per Picciola che scheggia la traversa con un tiro dalla distanza. Poi poco prima della mezz’ora l’Atletico Mariner passa in vantaggio. Cross basso di Rodriguez, deviazione vincente nell’area piccola di Cialini che supera Mazzoni. Il Fabriano risponde con Conti alla mezz’ora, ma non inquadra la porta. Lo stesso Conti in pieno recupero ha l’opportunità per il pareggio, ma si fa parare il calcio di rigore (procurato da Crescentini) da Amato (47’). Nel secondo tempo il Fabriano Cerreto si butta avanti alla ricerca disperata del pareggio, ma i tentativi di Proietti Zolla e Guidarelli non riescono a incidere e poi quelli della coppia Poeta-Marinelli e infine Musso trovano le respinte di Aliffi e Bontempi. E’ il Mariner invece a chiudere la partita con Rodriguez che sfrutta un errore difensivo per lo 0-2. Nel finale da registrare per i locali una traversa colpita da Conti. Ora il Fabriano Cerreto si ritrova al quart’ultimo posto superato anche dal Monturano.