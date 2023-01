Atrocità da condannare oggi e per sempre

di Elena Silvetti

Macerata nel Giorno della memoria ricorda e onora i cittadini, civili e militari, e le famiglie dei deceduti deportati e costretti al lavoro coatto nei campi di sterminio della Germania nazista. La città commemora lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati italiani nei campi nazisti con una serie di laboratori, promossi dal Comune in collaborazione con la Prefettura e con l’Istituto storico della Resistenza. Il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani ha introdotto la celebrazione: "Il 20 luglio del 2000 venne sancita la legge numero 211 che istituisce il Giorno della memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Da allora ogni 27 gennaio, giorno dell’abbattimento dei cancelli del campo di concretamente di Auschwitz, viene celebrata questa ricorrenza per mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno vissuto questo dramma". "Comprendere quanto è successo in passato per far si che la conoscenza sia un monito per le future generazioni – ha dichiarato il sindaco Sandro Parcaroli – questo è ciò che fa la Giornata della memoria. Non ci obbliga solo a ricordare la sofferenza e gli orrori, ma invita a sensibilizzare per prevenire ogni forma di discriminazione. Ringrazio la Prefettura e l’Istituto storico della Resistenza per aver promosso, insieme al Comune, momenti di informazione ed educazione di importanza fondamentale per promuovere una società giusta, libera e democratica. Sentendo le testimonianze dei sopravvissuti si chiedono spesso perché proprio loro hanno avuto la fortuna di poter sopravvivere all’orrore, ma loro sono importanti perché grazie alle loro testimonianze dirette, noi abbiamo il privilegio di conoscere la verità". La cerimonia di consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tenutasi nella sala consiliare del palazzo municipale, è stata svolta alla presenza delle istituzioni, delle forze armate, del rettore dell’Università degli studi di Macerata John McCourt, del procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio, del questore Vincenzo Trombadore, del prefetto Flavio Ferdani e soprattutto degli studenti delle seconde classi del liceo Scientifico "Galileo Galilei". Il prefetto, prima della consegna del riconoscimento, ha tenuto un breve discorso: "Ringrazio il sindaco per l’onore che mi è stato concesso, saluto i familiari dei cittadini deportati e internati e soprattutto gli studenti intervenuti. Queste medaglie sanciscono il riconoscimento della Repubblica Italiana del sacrificio dei propri cittadini e permettono di rinnovare quella consapevolezza utile a non ripetere gli errori e orrori del passato". Ha poi concluso: "Non c’è memoria senza consapevolezza, per avere un futuro occorre conoscere il passato. È ciò che voi nuove generazioni dovete sempre ricordare, perché non bisogna mai rinunciare a passare il testimone della memoria". Le medaglie d’onore sono state consegnate da Ferdani a Daniele Staffolani, figlio di Lorenzo Staffolani deportato nel 1943 nel campo dì concentramento di Ravensbrück – Wittenberg in cui è rimasto fino al 1945, e alla signora Daniela Meschini, nipote di Ferdinando Conte, deportato il 9 settembre del 1943 nel campo di concentramento di Dachau, in cui è rimasto fino al 14 luglio del 1945.