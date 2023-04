Attacco a Vince Civitanova: "Lista ridotta a sigla"

Attacco a Vince Civitanova da Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova). Sul piano della moralità mette nel mirino Fausto Troiani, "presidente del consiglio ancora sotto processo per i post Facebook con offese al Santo Padre e indagato per lesioni e violenze nei confronti di una giovane di 34 anni. Sarebbe interessante verificare se il presidente Giorgia Meloni ne è al corrente e per quanto mi consta mi sto premurando di riuscire a informarla". Sul piano politico il bersaglio è l’assessore Roberta Belletti che "probabilmente con l’aspirazione di diventare il prossimo sindaco, piuttosto che pensare progetti per risolvere le criticità della città, ha come nuovo hobby organizzare eventi per una ‘urbanistica partecipata’. Poi porta in consiglio comunale, e presenta alla città, solo qualche giorno prima della votazione il progetto della zona Ceccotti, made by Troiani". Censura della Bianchi all’ambizione di Vince Civitanova di trasformarsi in partito: "Una lista ridotta a poco più di una sigla tra la gente si autoproclama partito civico. E che significa?". Infine una chiosa sul direttivo di Vince Civitanova "in cui si registra l’assenza di colei che, guardiana del sindaco (Claudia Giulietti, ndr), cura la comunicazione e l’immagine della lista con la temerarietà di proporsi come ‘nuovo che avanza’. Mi si perdonerà l’ardire ma...pora Citanò".