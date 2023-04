Attacco della Paglialunga rivolto a Caldaroni

Ieri, nel riportare le critiche espresse dalla consigliera di minoranza Mirella Paglialunga, abbiamo individuato nel vicesindaco Claudio Morresi l’assessore alle politiche giovanili reo, secondo la stessa Paglialunga, di essere "comparso in aula solo per alcuni minuti per intrattenersi piacevolmente con il sindaco per poi salutare il suo gruppo, sottraendosi ad alcune domande". In realtà, l’esponente della Giunta con delega ai giovani è il titolare dell’assessorato al commercio Francesco Caldaroni. Ci scusiamo con i lettori e con le persone coinvolte per il disguido, in ogni caso involontario e frutto di un errore grossolano.