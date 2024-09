"Attacco personale e offensivo, non una mera critica politica"

Non "una mera critica politica, ma un attacco personale, offensivo e denigratorio". Così Danilo Monticelli commenta la sentenza pronunciata dal giudice Domenico Potetti, che ha condannato l’ex vice presidente della Provincia ed esponente della Lega Luca Buldorini (nella foto) per diffamazione. L’episodio era avvenuto nel dicembre 2020, quando con un post su Facebook Buldorini pubblicò una foto di Monticelli con un’auto della polizia e un uomo che mimava il gesto delle manette. Monticelli, che era consigliere comunale ad Appignano con delega alle politiche sociali nonché direttore dell’ufficio postale del paese, si ritenne diffamato e querelò Buldorini, all’opposizione in consiglio. Al termine del processo, l’accusa è stata ritenuta fondata e l’esponente della Lega condannato a una multa di 500 euro. Buldorini ha assicurato che la sua era solo legittima critica politica, "ma quello era un attacco personale, perpetrato per lo più per il tramite dei social che hanno una capacità di diffusione impressionante", commenta Monticelli, che era parte civile con l’avvocato Laura Bozzi e presente in aula il giorno del processo con il pm D’Arienzo e il giudice Potetti, al contrario di Buldorini. In aula non è stato valutato l’oggetto della controversia politica, ma solo l’immagine pubblicata sui social, ritenuta di per sé diffamatoria. Buldorini però, difeso dagli avvocati Paolo Giustozzi e Donatello Prete, potrà fare ricorso contro la condanna di primo grado.