Attenti ai falsi volantini del Ministero

Attenzione ai falsi volantini che sembrano intestati al "ministero dell’Interno – dipartimento della pubblica sicurezza". Negli ultimi giorni da molte città è stata segnalata l’affissione, sulle facciate di abitazioni e condomini, di questi volantini con cui il Ministero intimerebbe ai residenti di "far rientro presso i luoghi di usale residenza", pena l’irrogazione di sanzioni molto pesanti. Si tratta chiaramente di una truffa a cui non dare seguito. L’avviso inizia richiamando un inverosimile obbligo di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di polizia. La prefettura e le forze dell’ordine informano che si tratta del tentativo di alcuni malviventi di ingenerare preoccupazione nelle le persone e introdursi nelle abitazioni. Chi dovesse imbattersi in simili volantini lo segnali alle forze dell’ordine.