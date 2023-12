"Attenti, insieme all’Umbria stiamo precipitando"

Una volta si diceva "piccolo è bello". Poi, con la globalizzazione, ci si è accorti che questo non bastava più. Anzi, stare sui mercati, specie quelli internazionali, ha richiesto e richiede una politica di aggregazione delle imprese. Nel frattempo la situazione generale ha visto sparire - o ridimensionare - talune produzioni tradizionali. Poi il terremoto e il fallimento della Banca delle Marche, la pandemia: non è semplice "rimanere in piedi". Si può trarre qualche indicazione dai numeri dell’Istituto Tagliacarne per capire quale sia la situazione attuale e cogliere qualche segno per capire dove stiamo andando? Lo abbiamo chiesto a Pietro Marcolini, professore a contratto dell’Università di Macerata e presidente onorario Istao, l’Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende.

"La traiettoria di sviluppo economico della provincia di Macerata è cambiata radicalmente negli ultimi 20 anni e va inserita, come suggerisce l’articolo in questa stessa pagina, nel contesto regionale e nazionale in peggioramento complessivo - sottolinea Marcolini -. Aldilà dei dati economici correnti che sono ovviamente tutti al rialzo, perciò, occorre notare che la provincia di Macerata cresce meno della media regionale che, a sua volta, peggiora la propria posizione nel ranking nazionale, precipitando insieme all’Umbria tra le regioni in transizione di sviluppo". Uno scenario, insomma da osservare con attenzione. "I dati più preoccupanti – prosegue Marcolini - riguardano il confronto con le altre province regionali che non hanno fruito delle possibilità offerte dal Piano di ricostruzione post sismaFondo complementare, che presentano un andamento comparato migliore, cui si aggiunge un confronto sfavorevole anche con le province abruzzesi e umbre nel periodo post sisma. I problemi di fondo si vedono acuiti nella provincia di Macerata con riferimento particolare alle aree interne (che riguardano non soltanto i problemi economici e sociali di ampi territori, ma anche i presidi ecosistemici generali), sfiancate demograficamente e in affanno per il ricambio dei posti di lavoro tradizionali e nuovi necessari nell’innovazione sostenibile".

"Alta formazione, formazione artigianale e immigrazione funzionale, ben calibrata - conclude il professore Marcolini presidente onorario dell’Istao - possono costituire insieme ai programmi della ricostruzione sismica e ai programmi sostenuti dai fondi strutturali dell’Unione Europea la prospettiva di un nuovo sviluppo provinciale e regionale più prossimo alle realtà che presentano maggiore vitalità".

Franco Veroli