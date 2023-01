Attenuare la solitudine e aiuti concreti

Mettere al centro della scena la Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) in modi diversi, ma per un unico obiettivo: creare una rete di solidarietà e di impegno affinché i malati e le loro famiglie possano avere una migliore qualità della vita. E’ questo il senso dell’incontro "Uno SLAncio di solidarietà" in programma domani, a partire dalle 15 (apertura biglietteria alle 14,30) al teatro Velluti di Corridonia. E’ un’iniziativa che vede insieme, oltre all’Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) il comune di Corridonia, l’Ast 3 di Macerata, l’Università di Macerata, l’Ordine provinciale dei medici, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Macerata. L’intento è quello di riuscire se non a togliere, almeno ad attenuare, il senso di solitudine in cui spesso i malati e le famiglie si trovano, ma anche dar vita ad una rete di rapporti che si traduca in un aiuto concreto e reciproco. Il pomeriggio si aprirà con una tavola rotonda, "Continuare a vivere con la Sla", coordinata da Emanuele Medici, primario di Neurologia e Diego Gattari, primario di Rianimazione, dell’ospedale di Macerata. Cristina Petrelli, dirigente medico della Neurologia, farà il punto sullo stato dell’arte della terapia per la Sla. A seguire Emanuele Iacobone, responsabile dell’Unità operativa semplice di rianimazione, che si concentrerà sull’aspetto ventilatorio nei malati di Sla. Roberto Scendoni, ricercatore all’Università di Macerata, darà il suo contributo medico - legale sulle disposizioni anticipate e la pianificazione condivisa delle cure. Infine, Marina Lombardello, medico di Cure Palliative di Macerata evidenzierà come le cure palliative non siano più rivolte solo al fine vita dei pazienti oncologici, ma a tutti quelli affetti da malattie croniche, non guaribili. Si chiude con lo spettacolo "Na serata co’ Nannì de lu Conde" del Gruppo teatrale Giovanni Ginobili di Petriolo". L’incasso dello spettacolo (biglietto unico 12 euro) sarà donato ad Aisla. Diretta streaming pagina Facebook comune di Corridonia. Informazioni e prenotazioni: Giulio Pantanetti 333 6527979.

f. v.