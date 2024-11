"Attenzione alla parità di genere"

Inclusione e parità di genere: temi cui il Banco Marchigiano è particolarmente attento. L’istituto di viale Matteotti a Civitanova è da sempre impegnato nella promozione e nel rispetto della parità di genere. Ma ora ha deciso di avviare l’iter per l’importante certificazione Uni/PdR 125:2022. Un impegno testimoniato anche da chi è ai vertici, come la vice direttrice generale Maria Concetta Di Saverio: "Stiamo facendo un lavoro culturale e di sensibilizzazione sui vari aspetti legati alla parità di genere che prevede, tra l’altro, l’invio sistematico di una newsletter che si focalizza sul linguaggio, primario tassello per una crescita culturale e comportamentale quotidiana, prestando attenzione ad esempio a non utilizzare sempre sostantivi maschili quando esiste il sinonimo femminile". "I requisiti per la certificazione – aggiunge il direttore generale Massimo Tombolini – sono già rispettati dall’istituto, ma essendo molto stringenti permetteranno al Banco un ulteriore salto di qualità".