Attenzione alla truffatrice Si spaccia per impiegata Inps ma l’anziana non ci casca

Attenzione a una truffatrice, che al telefono e poi a casa tenta di spacciarsi per addetta dell’Inps. Ha provato a farlo ieri mattina con una anziana, che però non è caduta nel tranello e l’ha mandata via. Intorno alle 10.30 la pensionata, residente in via Spalato, ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che sosteneva di essere un’impiegata dell’Istituto nazionale di previdenza. La truffatrice ha raccontato tutta una storia alla maceratese, per convincerla della necessità di compilare dei moduli e di controllare alcune somme di denaro che erano state erogate. Poco dopo, la malintenzionata si è presentata alla porta dell’anziana, pensando di procedere con il suo piano: fingere di dover completare alcune pratiche burocratiche per l’Inps e invece portare via alla malcapitata tutto quello che aveva in casa di prezioso. Ma la maceratese non si è fatta turlupinare. Quando la sedicente impiegata ha suonato alla sua porta, l’anziana l’ha mandata via, dicendole di allontanarsi subito e avvertendola del fatto che avrebbe chiamato i carabinieri, per paura che quella rimanesse a stazionare nei pressi della sua abitazione. Poi ha davvero avvertito il 112, e una pattuglia dell’Arma è andata di corsa in via Spalato, cercando di individuare la truffatrice. Ma di lei nessuna traccia: segno che aveva capito che non le conveniva restare da quelle parti. L’allarme su quanto accaduto è stato diffuso anche attraverso Facebook, per mettere in guardia tutti contro una bionda che si spaccia per addetta dell’Inps. Gli uffici non hanno la consuetudine di presentarsi porta a porta, men che meno di mandare impiegati a prendere soldi in contanti: sempre meglio di evitare di far entrare in casa sconosciuti che si presentano senza avvisi. Il fatto che l’anziana abbia evitato di cadere nella trappola conforta, anche perché i casi di truffe erano stati molto numerosi in passato. Per questo carabinieri e polizia hanno fatto decine e decine di incontri nelle parrocchie, nei circoli e nelle bocciofile, per proteggere soprattutto i pensionati e metterli in guardia.

Paola Pagnanelli