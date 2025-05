Attenzione all’igiene delle mani: "Gesto semplice che vale tanto"

Usare acqua e sapone è un gesto semplice, ma importante, perché contribuisce a prevenire le malattie e a ridurre in maniera significativa la trasmissione di virus, batteri e altri agenti patogeni. E’ su questo che pone l’attenzione il progetto educativo presentato ieri nella biblioteca dell’ospedale di Macerata, in occasione della Giornata mondiale dedicata promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il progetto è stato realizzato da Giorgia Scaloni e Nadia Mosca, responsabili delle direzioni mediche degli ospedali di Macerata e Civitanova, in collaborazione con i ragazzi del terzo anno del corso di Laurea in Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche, Polo Didattico di Macerata, grazie ad un’idea proposta da Alessia Baldassarri, referente di Igiene Ospedaliera. Attraverso le proprie conoscenze teoriche, la creatività e programmi informatici specifici, i ragazzi hanno prodotto efficaci poster informativi e brochure rivolti all’utenza pediatrica e adulta, corredati da video raggiungibili attraverso QR code per sensibilizzare la popolazione sulle pratiche corrette di igiene delle mani in tutti i contesti comunitari e sanitari. Il materiale prodotto, che sarà disponibile in tutte le strutture sanitarie dell’Ast, è stato illustrato agli operatori sanitari presenti all’evento.

"Evidenze di letteratura scientifica hanno dimostrato una potenziale riduzione del tasso delle Infezioni correlate all’assistenza (Ica) che va dal 35 al 55% implementando semplici misure di prevenzione, come igienizzarsi adeguatamente le mani", ha sottolineato nel suo intervento Massimo Sartelli, presidente della Simpios (Società italiana per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie), e chirurgo maceratese. "Invito i cittadini e i sanitari a mantenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani in comunità e soprattutto negli ambienti ospedalieri, perché è garanzia di sicurezza delle cure. Un semplice gesto di responsabilità, capace di prevenire le infezioni, incidendo sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti a tutti i livelli del sistema sanitario", ha commentato Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast.

f. v.