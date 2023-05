"Attenzione alta sul caro-affitti"

Un appello ai rettori dei due atenei della provincia, e agli amministratori delle relative città - Macerata e Camerino - affinché tengano alta l’attenzione sul caro-affitti per gli studenti universitari. La richiesta viene lanciata dal Psi di Macerata. "Rivolgiamo formalmente l’invito – esordisce il segretario provinciale Venanzo Ronchetti (nella foto) -, in considerazione del ruolo istituzionale, al sindaco di Macerata Parcaroli, al rettore Unimc John McCourt, al sindaco di Camerino Lucarelli e al rettore Unicam Claudio Pettinari, di attivarsi nelle sedi preposte, al fine di dare soluzione alle problematiche abitative degli studenti frequentanti gli atenei che si trovano nelle loro città. Tutto ciò anche alla luce del fatto che giovedì (pure se in colpevole ritardo) il governo nazionale ha deciso di mettere di nuovo a disposizione (dopo averlo tolto) un finanziamento di 660 milioni di euro per dare una qualche risoluzione, sicuramente parziale, ad una problematica che crea nocumento agli studenti meno abbienti, e per garantire a tutti il diritto allo studio". "Il nostro invito è soprattutto in via preventiva – precisa il segretario provinciale Psi Ronchetti (ex primo cittadino di Serravalle di Chienti, il sindaco del terremoto del 1997) – per fare in modo che non succeda quello che sta succedendo altrove. Per tenere d’occhio e calmierare i costi. In via generale, dopo il sisma, non mi sembra che ci siano stati grossi cambiamenti nei prezzi, a parte qualcuno che, come sempre, può approfittarsene. Ma è necessario fare prevenzione e continuare a tenere alta l’attenzione".