Attenzione e cura nei riguardi degli over 65

Montecassiano, al via gli incontri "Me ne curo" con gli over 65. Il Comune, in collaborazione con ’Cambiamenti impresa sociale’, propone un progetto che prevede una serie di incontri e dialoghi sulla prevenzione rivolti alla popolazione over 65 della città organizzati con medici, neuropsicologi e psicologi. Nello specifico sono cinque gli appuntamenti in programma nei tre lunedì di aprile: i primi due si terranno l’8 aprile, alle 18.30 al circolo Orestina Cassia a Vallecascia, e alle 21 al centro socio educativo di Sambucheto; altri due appuntamenti sono in programma per il 15 aprile, alle 18.30 alla sala parrocchiale di Vissani e alle 21 al circolo Acli di Sant’Egidio, infine l’ultimo incontro si terrà il 22 aprile alle 21 all’auditorium San Marco del capoluogo. Parteciperanno il sindaco Leonardo Catena, i medici di medicina generale di Montecassiano, la neuropsicologa Susanna Cipollari e gli psicologi Ludovica Capponi e Gioele Petrelli. Sempre per i residenti di età adulta, il Comune anche quest’anno ha organizzato le attività estive, si tratta di vacanze in Abruzzo all’hotel Hermitage di Silvi Marina per otto giorni, dal 15 al 22 giugno. Per i partecipanti sono dedicati anche l’uso della piscina, dell’area fitness, tennis, l’uso delle biciclette, l’animazione organizzata e il servizio spiaggia.