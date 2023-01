’Attenzione, si spara’: il cartello nel litorale sud

Campeggia sulla spiaggia sud di Civitanova un singolare cartello con la scritta ‘Attenzione, pericolo si spara’ (nella foto). Se lo trova davanti chi passeggia dalle parti del Polisportivo ed è uno di quegli avvertimenti che mai ci si aspetterebbe di trovare lungo un litorale, non fosse che Civitanova ha la particolarità di avere un impianto comunale di Tiro a volo importante e affacciato sulla spiaggia, a ridosso della foce del fiume Chienti, considerato un’eccellenza a livello nazionale. La sua presenza, insieme al fatto che tutto l’anno vi si svolge attività sportiva sotto l’egida della Fitav, fa sì che quella zona sia off limits per passeggiate, ma anche per le imbarcazioni che dovessero transitare troppo vicino alla riva. Perché tutti rischiano in potenza di restare impallinati quando vengono effettuate le gare di tiro a piattello o di tiro all’elica. E’ per questo che ogni anno viene emessa una ordinanza da parte dell’Ufficio marittimo per disciplinare i divieti durante l’attività del tiro a volo, da gennaio a dicembre, e che di conseguenza impedisce – davanti al poligono di tiro – di navigare, ancorare o sostare con qualunque unità da diporto, fare il bagno o pescare. No anche al footing e al passeggio in riva al mare. L’ordinanza dispone pure, ai fini della pubblica incolumità, che la zona di mare antistante l’impianto debba essere vigilata, durante lo svolgimento delle gare, da un mezzo nautico a cura dell’associazione sportiva Tiro a volo Cluana, che gestisce l’impianto grazie a una convenzione con il Comune che le consente di utilizzarlo al canone annuo di 5.000 euro. Quindi occhio a passeggiare nelle zone interdette dall’ordinanza perché l’attività è prevista dalle otto del mattino fino al tramonto, tutti i giorni di tutti i mesi dell’anno, con la possibilità che il divieto sia esteso anche dalle 21 in poi nei mesi che vanno da maggio a ottobre, durante i quali nel poligono di tiro si spara anche in notturna. Il tratto di mare vietato si estende 50 metri a sud e a nord rispetto all’impianto, per una distanza di 300 metri dalla costa.