"Attenzione su centro e cantieri"

Al via la campagna di tesseramento di Visione Futura, a Tolentino. Sabato, nella Biblioteca Filelfica, è iniziata l’attività dell’associazione. Il direttivo è formato dal presidente Stefano Servili, dalla vice Flavia Giombetti, da Elena Lucaroni e dal segretario Federico Pieroni, rispettivamente ex consigliere personale del sindaco, ex assessori e attuale consigliere del gruppo misto.

Molti i temi trattati, "tra i più sentiti il degrado del centro, i problemi legati alla mancata predisposizione di un piano della cantierizzazione della ricostruzione post-sisma, lo stallo del polo scolastico che, dopo la foto della posa della rete da cantiere, è immobile e la mancanza di confronto/ascolto da parte dell’amministrazione" spiega il gruppo. "Manca un dibattito pubblico sui temi fondamentali e se c’è, come è avvenuto per il centro storico, poi le istanze della popolazione non vengono tradotte in atti concreti".

Le informazioni sull’associazione e lo statuto sono nel sito www.visionefutura.myportfolio.com.