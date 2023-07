Attesa per la Carmen di Menghini Il regista: "Lo Sferisterio emana un’energia potente e conflittuale"

di Lorenzo Fava

La nuova produzione della Carmen andrà in scena allo Sferisterio per la prima volta giovedì. Con la regia affidata al giovane Daniele Menghini e Ketevan Kemoklidze nel ruolo della protagonista, questa versione dello spettacolo capolavoro di Georges Bizet è stata studiata appositamente per l’arena maceratese. "Lo Sferisterio emana un’energia potente e conflittuale. È un luogo pazzesco – afferma Menghini, che ha nel suo bagaglio il successo del Barbiere di Siviglia che conquistò l’arena lo scorso anno –, il toro da cui la scena prende le mosse è analogicamente legato a Carmen, sia da dettagli fisici quali gli occhi neri che, soprattutto, da peculiarità archetipiche dell’animo umano. Rappresentano il rimosso, l’escluso, il diverso. E’ possibile vedere così questa Carmen in virtù della potenza letteraria da cui la storia nasce. Bizet portò nei teatri della borghesia parigina ottocentesca una figura totalmente dissacrante, una zingara lussuriosa nata da una novella di Prospere Mérimée; andò dritto nel suo progetto contro ogni parere d’inadeguatezza. La Carmen è un’opera con cui ancora oggi bisogna fare i conti, non soltanto per la questione, più attuale che mai, del femminicidio, quanto per la sua capacità di rivelare le più oscure sfumature dell’animo umano". Alla lavorazione dello spettacolo contribuiscono tantissime persone fra attori, cantanti, figure di palco, musicisti, ballerini ed operatori di ogni genere. La direzione è di Donato Renzetti, la drammaturgia di Davide Carnevali. Scene di Davide Signorini, costumi di Niko Campisi, coreografie Virginia Spallarossa, luci di Gianni Bertoli, drammaturgia dell’immagine di Martin Verdross; l’assistente alla regia è Andrea Piazza, quella ai costumi Anastasia Crippa, mentre alle scena Chiara Previato. Sul palco cui saranno Ragaa Eldin nel ruolo di Don José, Fabrizio Beggi sarà Escamillo mentre Micaela sarà Roberta Mantegna. La Carmen annovera numerose versioni e riscritture. Quella che andrà in scena allo Sferisterio appartiene a Ernest Guiraud: è in francese, ma con i parlati trasformati in recitativi cantati. Una scelta che il direttore Donato Renzetti fa derivare in parte dall’essere all’aperto: "L’equilibrio fonico garantito dai recitativi accompagnati dall’orchestra è preferibile al divario netto dei parlati. Qui la musica vive l’esperienza dell’attimo, è leggera nei passi di danza come le canzoni di Carmen, leggerissima nel corteggiamento, sfarzosa nei momenti pubblici legati alla festa e alla corrida, drammatica in fase conclusiva, sempre senza strafare". Lo spettacolo, dopo la prima del 20 luglio, tornerà, sempre alle 21, il 23 e il 28 luglio e il 6 agosto. Un’anteprima è prevista per chi ha partecipato al progetto "Lo Sferisterio a scuola" e gli under 30 già dopodomani.