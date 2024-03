Attesa per la ruota panoramica: "Un modo per risvegliare la città, ma servono anche altre iniziative"

Grande attesa per l’inaugurazione di sabato della ruota panoramica "Grand Roue 34". La più grande ruota mai installata nelle Marche sarà posta sul lato sinistro dei giardini Diaz e attiva fino al prossimo 18 maggio, arricchendo la città di un’attrazione capace di regalare una visuale inedita del centro storico. Speranza e curiosità muovono i baristi e ristoratori. "È una bellissima iniziativa – afferma Chiara Vincenzi, che lavora alla Forneria Garibaldi ai Cancelli –, mi aspetto che la gente apprezzi e che grazie a questa ci sia più movimento nei locali così come in tutto il centro storico. Macerata è una città molto giovanile ma spesso un po’ troppo chiusa rispetto ad altre città. Non mi dispiacerebbe vederla vivere e godere di un maggior afflusso di gente".

Dello stesso parere è Daniele Crognaletti, del vicino Friends Caffè. "Da questa novità mi aspetto del movimento in più – spiega –. Penso sia una buonissima cosa, ho avuto occasione di vedere una ruota panoramica a Pesaro ed è una bella attrazione sia per i residenti che per i turisti. L’unico mio dubbio riguarda il tempo di apertura di soli due mesi, probabilmente in un periodo più esteso avrebbe giovato di più". "È la ruota più grande delle Marche, può essere una grande attrattiva per chi arriva da fuori Macerata – dice Mauro Piercamilli, titolare del bar La Rotonda dei giardini Diaz –. Per la mia attività è un toccasana, ci stiamo attrezzando al meglio a livello di bar per riuscire ad affrontare l’afflusso di persone. Sono curioso di vedere la ruota appena arriva, sarà sicuramente uno spettacolo. Confidiamo anche nel bel tempo". Buona iniziativa anche secondo il parere di Paolo Bettucci, gestore della pizzeria Pizzamore in corso Cavour, seppur con dei dubbi legati all’effettiva buona visuale dalla ruota. "Non mi piace molto l’idea della ruota panoramica in sé – dice –, perché Macerata non è una città in pianura e si rischia di non vedere molti punti circostanti. Comunque, penso sia una buona idea per il commercio, anche per il nostro business in particolare, e sono contento che si faccia. Tutto quello che si organizza per movimentare ancor di più la città è ben accetto". Un punto di partenza che può quindi regalare movimento e nuovi volti per le strade del centro, ma che non può rimanere una novità a sé stante, come spiegano alcune studentesse di Unimc. "Come unica attrazione non basta perché il suo potenziale si esaurisce in poco tempo – spiegano Matilde Vitaletti, Federica Iacovone e Gaia Vitaletti –, già dopo il primo giro di ruota. Accompagnata da qualcosa in più, come qualche bancarella, porterebbe più movimento". "Al di fuori degli studenti universitari e del movimento che questi portano, Macerata è un posto morto – continua la studentessa Jessica Romano –, una novità del genere non è male per risvegliare il centro, almeno come prova per capire quanto possa effettivamente aiutare. Comunque non può essere l’unica fonte, ma un buon punto d’inizio".