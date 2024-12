Attesa per l’allenatore. Senigagliesi il favorito

Il giorno dopo la sconfitta contro la Samb il pensiero in casa Civitanovese è tutto rivolto al nuovo allenatore. Al termine della gara, patron Profili aveva lasciato intendere che Andrea Mercanti tornerà alla Juniores, mentre la nuova guida tecnica sarà decisa "entro Natale". Ma il 25 è domani e quindi resta difficile che il tecnico possa essere ufficializzato tra un brodo di cappone e una fetta di panettone. A meno che ciò non venga fatto oggi, giorno della vigilia. Gli allenamenti riprenderebbero il 27 e sarebbe buona cosa presentarsi all’appuntamento con il nuovo tecnico così da arrivare preparati alla sfida contro L’Aquila 1927, in programma il 7 gennaio.

Nella tribuna centrale del Polisportivo domenica c’era il papabilissimo Stefano Senigagliesi, ma anche l’ex Daniele Marinelli. Al momento il primo è nettamente favorito sul secondo. Sicuramente il nuovo allenatore della Civitanovese non sarà Fabio Brini, che ieri è stato ufficializzato dalla Fermana. In tribuna vi era anche Domenico Izzotti, in questo caso da semplice spettatore. D’altronde, il Polisportivo era uno sciame di personaggi noti nel mondo del calcio e non solo. Vi erano i rappresentanti della Lube, il patron Fabio Giulianelli e il direttore generale dell’Aurora Treia Federico Giunti, quindi il loro tecnico Francesco Nocera.

"Nel primo tempo – commenta l’ex Civitanovese Nocera – la Sambenedettese ha avuto il predominio territoriale però non dimentichiamo che l’occasione più vera è stata della Civitanovese, con Bevilacqua. Nella ripresa, invece, la Samb ha dimostrato che non è capolista per caso. Una volta subito il gol del pari è stata abilissima a riportarsi in vantaggio grazie ad un’accelerata da grande squadra, per poi gestire il vantaggio. In un campo così pesante non era facile portare a casa l’intera posta in palio. Se può vincere il campionato? Credo proprio di sì, lo si è visto in questo match. Palladini dispone di giocatori molto importanti e ha ottenuto 6 vittorie consecutive. Sette punti sulla seconda non sono cosa da poco. Finora sono mancati gli avversari poiché L’Aquila e Chieti, che hanno rose altrettanto importanti, hanno commesso qualche passo falso".

Guardando alla Civitanovese: "Se può salvarsi? In questo momento – conclude Nocera – le sue dirette concorrenti sono tutte lì, a pochi punti. Il discorso è aperto. Non si poteva pretendere che raccogliesse punti contro la Samb. Anche se i prossimi avversari sono L’Aquila e Atletico Ascoli, i rossoblù dovranno comunque provarci. Hanno un organico non inferiore a quello di tante altre squadre. Forse, se avessero mantenuto quello dello scorso anno aggiungendo 2-3 innesti, avrebbero qualche punto in più. Basti guardare al Castelfidardo".