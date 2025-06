Attesa per Sferisterio Live Plus: "Dodici serate sotto le stelle, Gianna Nannini è già sold out"

La nuova edizione di Sferisterio Live è alle porte, e con questa un restyling del suo logo ufficiale. Ieri, nella sala Cesanelli dell’arena maceratese, è stato presentato Sferisterio Live Plus, la nuova veste della rassegna di musica dal vivo, spettacolo e intrattenimento, che si rinnova accogliendo non solo concerti ma performance teatrali e musical di alto livello.

Ad animare i mesi di agosto e settembre saranno Gianna Nannini con "Sei nell’anima tour European Leg" (13 agosto); Diodato (14 agosto); Francesco Gabbani in "Dalla tua parte Summer Tour" (22 agosto) e Massimo Ranieri con "Tutti i sogni ancora in volo" (23 agosto). L’attrice Serena Rossi presenterà "SereNata a Napoli" (27 agosto) seguita da Steve Hackett (5 settembre), Francesco De Gregori per il 50º anniversario di "Rimmel" (6 settembre) e Vincenzo Salemme in "Ogni promessa è debito" (8 settembre).

Spazio poi al musical-kolossal "West side story" di Massimo Romeo Piparo (13 settembre) ed Edoardo Leo in "Ti racconto una storia, letture semiserie e tragicomiche - Summer Edition" (14 settembre). In conclusione di cartellone, Maurizio Battista (19 settembre) ed Edoardo Bennato (20 settembre).

"Questa è una delle edizioni più importanti a livello numerico e qualitativo – afferma l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi – che guarda a differenti generi artistici: un’evoluzione che ci ha portato a modificare anche il logo ufficiale della rassegna. Per ora, già sold out è la data di Gianna Nannini".

"Lo Sferisterio è la casa della musica – sono le parole di Marco Vinco, direttore artistico del Macerata Opera Festival –, l’edificio stesso incanta qualsiasi persona ci si avvicini, dai bambini agli adulti, dimostrandosi l’orgoglio di Macerata e di tutte le Marche". La sovrintendente Lucia Chiatti conferma: "Sferisterio Live ha visto una crescita incredibile, che cambia la geografia degli appuntamenti maceratesi. È giusto che le varie iniziative che animano l’Arena siano motivo di scambio e confronto costruttivo tra chi se ne occupa, puntando così a una destagionalizzazione dello Sferisterio".

Per questa edizione una grande novità: a calcare il palco anche gli attori del musical "West side story", come spiega Massimo Zenobi: "Sono contento, da maceratese, di portare questo musical allo Sferisterio, con più di 60 persone tra cast e orchestra dal vivo, tecnici e una grande scenografia".

Essenziale, poi, il supporto dei main sponsor. Giovanni Marigliano, amministratore delegato della Edif spa di Corridonia, sottolinea come "sostenere questo evento significa credere fortemente nel valore della musica e dell’arte, e di tutto quello che crea connessione ed emozione". "Per noi è un onore essere partner di un evento come questo", conclude Luca Massi, ceo di manchi Risteauto Group di Piediripa.