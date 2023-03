Attese infinite per una visita "Sempre più pazienti costretti a rivolgersi alla sanità privata"

di Lucia Gentili

"Un problema annoso", anche secondo i medici di base, quello delle liste d’attesa in sanità, che è peggiorato con la pandemia. I medici di medicina generale da tempo ascoltano le lamentele di pazienti che, per fare esami e visite specialistiche, devono aspettare mesi se non più di un anno. Come raccontato ieri dal Carlino, con un paziente che al momento di prenotare una visita cardiologica si è sentito rispondere che sarebbe dovuto andare a Pesaro. "Il problema peggiora costantemente – spiega il dottor Paolo Accattoli di Macerata –. Trovare una soluzione non è semplice, ma è evidente che in questi anni non sia stato fatto granché, neanche dai precedenti governi regionali. C’è carenza di specialisti; inoltre questa categoria svolge anche attività libero-professionale, quindi i tempi sul fronte pubblico si allungano. È pur vero che, inserendo l’urgenza nell’impegnativa, l’attesa diminuisce. Ma la criticità resta per chi ad esempio deve controllare periodicamente alcune patologie. Ora la maggior parte dei pazienti si vede costretta a rivolgersi alla sanità privata, a pagamento. Al privato dovrebbe rivolgersi una parte residuale, e invece si rivolge la maggior parte della gente. E questo non è giusto, ne fa le spese chi ha meno possibilità economiche". "Il problema è annoso – aggiunge il collega Tommaso Claudio Corvatta di Civitanova –, e tendenzialmente è peggiorato. Durante il Covid sono aumentati i ritardi e il personale è diminuito. Dalle università, a numero chiuso, escono meno dottori. Molti hanno approfittato di Quota 100 e ci sono stati parecchi prepensionamenti. Questo ha reso la situazione ancora più pesante. La suddivisione in province rischia di provocare una compartimentazione maggiore, a fronte di una minore mobilità di pazienti e medici". "Le persone ormai si sono rassegnate a fare le visite a pagamento – interviene il dottor Fabrizio Paparoni, coordinatore di equipe territoriale per San GinesioSarnano –. Sono abituate a sentirsi rispondere o che la lista è lunga o che non possono prendere appuntamento perché non è ancora aperta la lista delle prenotazioni. Chi non può permetterselo, non fa la visita. Servono più medici e più tecnici. Da anni l’ecografia all’addome viene fatta da tanti a pagamento: il problema, datato, ora si è acutizzato. E la popolazione reagisce con rassegnazione. In Francia la reazione sarebbe stata diversa".