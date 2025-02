Attese per le case di riposo: "Danno sociale gravissimo"

Le Marche sono una delle regioni più longeve d’Italia. E questo è sicuramente un bene; ma non si può ignorare, come fa il presidente Acquaroli, che proprio per questo è necessario aumentare i servizi per gli anziani, in particolare per quelli non autosufficienti. Altrimenti rischiamo di caricare ulteriormente il lavoro di cura sulle famiglie e sulle donne". È quanto sostiene Anna Casini, capogruppo del Pd in consiglio regionale, sottolineando come riportato ieri dal Carlino che nelle Marche 2.500 anziani sono in lista d’attesa per essere inseriti in una casa di riposo. "È un danno sociale gravissimo, perché manda in sofferenza migliaia di famiglie, in cui spesso la donna decide di rinunciare al lavoro per dedicarsi a quello di cura". Da tempo il Pd denuncia questa grave criticità, aumentata in modo esponenziale, ma non c’è stata da parte della Regione "una sola azione per cercare di risolverla o per mitigarne gli effetti. Siamo una regione con pochi asili nido e dove si tagliano le risorse per le residenze sanitarie per gli anziani. In queste condizioni, per una giovane coppia è impossibile per decidere di avere un figlio. A fronte di costi delle rette lievitati, Acquaroli sceglie di non intervenire per aiutare con nuove risorse le famiglie e gli enti gestori".