Attestati e riconoscimenti per i 75 anni di Confartigianato

Con la "Festa del valore associativo" Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo ha festeggiato i 75 anni dell’associazione (fondata in provincia l’11 febbraio del 1949), ma anche il settantacinquesimo dalla nascita della sede di Recanati, uno dei presidi storici dell’associazione. Culmine dell’evento è stato proprio il sentito omaggio a quelle realtà imprenditoriali che, da anni, lavorano al fianco della sede recanatese, dando fiducia a Confartigianato. In particolare sono stati consegnati attestati di merito alle aziende Antichità Gasparini, Autotrasporti Mogliani, Bottega Artigiana, Castagnari, Maurizio Cesini, Paolo Chiusaroli, Fabbro Franco Carbonari, Fa.Pi., Donatella Giorgini & C., Officina Sesto Scocco, Pepa Trasporti, Antonella Pianesi, Scocco Imballaggi, Fabio Semplici e Giorgio Valentini. Sono inoltre stati consegnati due attestati di benemerenza a Mirella Ascani e Rolando Angeletti, colonne portanti dell’associazione per la loro costante disponibilità, supporto e assistenza che sono stati un inestimabile valore per il successo di Confartigianato.

"Questa festa è un appuntamento davvero particolare – le parole del presidente interprovinciale, nonché presidente del Direttivo territoriale Enzo Mengoni – perché celebriamo il raggiungimento di un traguardo speciale, quello dei 75 anni dalla fondazione della sede di Recanati. Il mandamento, che comprende anche i Comuni di Montelupone e Montefano, vede al lavoro le due sedi di Recanati e Porto Recanati, con 20 dipendenti più lo sportello del Confidi Uni.Co. I nostri collaboratori si occupano di tutti i servizi che Confartigianato mette a disposizione per le oltre 600 imprese locali senza contare i circa 3.500 assistiti dal patronato. Insomma, numeri importanti, che dimostrano il buon lavoro fatto nel corso di questi 75 anni in questa sede, che è in costante crescita".

La serata, che ha visto presenti oltre 200 imprenditori, è stata condotta da Marco Moscatelli e ha visto un momento conviviale con lo spettacolo del duo comico Lando&Dino.