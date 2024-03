Attestato nazionale a Palermo, presidente dei Marinai d’Italia

L’Associazione Marinai d’Italia nazionale ha premiato il presidente della sezionale locale, Michele Palermo.

Si tratta di un prestigioso attestato di benemerenza da parte dell’Associazione nazionale per il suo impegno nell’ambito del proselitismo.

L’Anmi nazionale ha voluto riconoscere il contributo significativo di Palermo per la promozione dei valori e degli ideali dell’associazione attraverso un’intensa attività di proselitismo: con il suo lavoro ha fatto tanto per coinvolgere sempre più persone ad aderire all’associazione e alla causa marinaresca. Il presidente Palermo ha dimostrato un impegno straordinario nel diffondere la missione dell’Associazione Marinai d’Italia, promuovendo solidarietà, cameratismo e amore per il mare.

La sua passione e la sua determinazione hanno reso possibile l’espansione e il consolidamento delle attività dell’associazione, contribuendo così alla sua crescita e al suo successo. In questo momento di festa, l’associazione Marinai d’Italia di Civitanova Marche, sempre presente e attiva sul territorio, si congratula con il presidente Palermo per questo meritato riconoscimento.

L’obiettivo, ora, è continuare a lavorare per promuovere e diffondere i valori della marineria in ogni ambiente dell’intera società.

c. m.