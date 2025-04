Atti osceni davanti a due ragazzine: arrestato

Si era abbassato i pantaloni e si era masturbato davanti a tutti, alla presenza anche di due ragazzine. Per questo è finito agli arresti domiciliari un 27enne di Cerreto d’Esi. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Matelica hanno notificato la misura cautelare al giovane romeno, come disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata.

Il 27enne era stato già denunciato dai carabinieri di Matelica nel mese di marzo scorso, per il reato di atti osceni. L’uomo, non nuovo a episodi del genere, si era spogliato e si era masturbato lungo una via a due passi dal centro di Matelica, alla presenza di diverse persone, tra cui due minorenni. I presenti avevano subito chiamato i carabinieri e quando i militari erano arrivati sul posto lo avevano trovato ancora sul posto, mezzo nudo. Purtroppo quello avvenuto a marzo non era il primo episodio del genere per il 27enne, che anche altre volte, a Matelica e nei dintorni, si sarebbe prodotto in scene del genere, appostandosi ai giardini o dove trova donne e ragazze. Per questo nei confronti del romeno, operaio che però di fatto è disoccupato, è stato emesso il provvedimento restrittivo e i carabinieri, alla fine, lo hanno condotto nella sua abitazione, dove dovrà espiare la misura cautelare. Il 27enne non ha accettato subito la restrizione della sua libertà, a cui però ora dovrà attenersi.

Sono stati giorni di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Camerino che, sotto la direzione del capitano Angelo Faraca, hanno svolto un servizio di controllo coordinato, con la collaborazione di tutte le stazioni dei carabinieri dipendenti il Nucleo operativo e radiomobile, allo scopo di prevenire i reati in genere, in particolare i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati, inoltre, predisposti posti di controllo sulle principali strade.

Nel corso dei controlli è stato denunciato un 19enne residente a Camerino per il reato di spaccio di stupefacenti. Il giovane, controllato perché alla vista dei carabinieri aveva avuto un atteggiamento particolarmente inquieto che aveva destato sospetti, era in possesso di uno spinello confezionato con 0,36 grammi di marijuana, di ulteriori 0,37 grammi della stessa sostanza e inoltre di 2,59 grammi di funghi allucinogeni. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

In azione, nel corso dei controlli, sei pattuglie. Ventuno le persone identificate, di cui nove stranieri e cinque già noti alle forze dell’ordine. Inoltre, sono state accertate due contravvenzioni al codice della strada, con il sequestro amministrativo di un veicolo e il ritiro di una carta di circolazione.

Chiara Marinelli