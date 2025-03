Atti osceni davanti a una ragazza

Vede per strada una ragazza, la fissa, poi la raggiunge e si spoglia completamente, compiendo atti di autoerotismo e invitando la giovane ad avvicinarsi alla sua auto. Di questo è accusato un 65enne che vive ad Amandola, imputato di molestie. Ieri in tribunale a Macerata davanti al giudice Domenico Potetti l’uomo, difeso dall’avvocato Olindo Dionisi, ha chiesto di chiudere il processo con l’oblazione, da quantificare, e l’udienza è stata rinviata al 28 maggio.

L’episodio, che aveva molto tubato la giovane vittima, una 23enne, sarebbe avvenuto il 17 settembre 2022 a Ripe San Ginesio. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Francesca D’Arienzo, mentre si trovava alla guida della sua Fiat Grande Punto, lungo la strada provinciale 78, l’uomo avrebbe notato la ragazza che camminava sul marciapiede. Il 65enne avrebbe rallentato e avrebbe iniziato a fissarla intensamente, tanto che lei si era spaventata, ma aveva continuato a camminare a passo spedito. Lui allora, dopo averle sbarrato la strada con l’auto, si sarebbe riavvicinato alla giovane nei pressi di un incrocio, e completamente nudo all’interno dell’auto, con il finestrino abbassato, si sarebbe masturbato di fronte a lei, invitandola ad avvicinarsi. La giovane era scappata via, senza poter chiedere aiuto visto che in strada non c’era nessuno. Il giorno dopo, ancora turbata, aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri. Subito erano partite le indagini, sulla base dei filmati delle telecamere e della testimonianza della vittima e il 65enne è finito sotto accusa per molestie.

c. m.