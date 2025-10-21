La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
CronacaAtti osceni vicino alla scuola, 46enne nei guai
21 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Atti osceni vicino alla scuola, 46enne nei guai

Atti osceni vicino alla scuola, 46enne nei guai

Avrebbe parcheggiato la sua auto nei pressi di una scuola e, dopo essersi tirato giù i pantaloni e le mutande,...

Avrebbe parcheggiato la sua auto nei pressi di una scuola e, dopo essersi tirato giù i pantaloni e le mutande,...

Avrebbe parcheggiato la sua auto nei pressi di una scuola e, dopo essersi tirato giù i pantaloni e le mutande,...

Avrebbe parcheggiato la sua auto nei pressi di una scuola e, dopo essersi tirato giù i pantaloni e le mutande, seduto sul sedile del conducente, avrebbe praticato degli atti di autoerotismo, riprendendo la scena con il suo telefono cellulare. È finito sotto accusa per il reato di atti osceni, aggravati poiché commessi in luoghi abitualmente frequentati da minori, un 46enne originario di fuori regione ma residente a Macerata. I fatti che gli vengono contestati risalgono al 27 novembre 2023. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale a Macerata dal pubblico ministero Rocco Dragonetti, l’uomo quel giorno avrebbe parcheggiato la sua automobile nelle vicinanza della scuola primaria "Natali" di Sforzacosta, poco prima dell’inizio delle lezioni in classe.

Il 46enne avrebbe parcheggiato la sua macchina nei pressi delle strisce pedonali usate dai bambini per raggiungere l’edificio scolastico. E, seduto sul sedile di guida, avrebbe compiuto gesti di autoerotismo, toccandosi le parti intime, dopo essersi abbassato i pantaloni e le mutande. Mentre faceva questo, ancora secondo l’accusa, si sarebbe ripreso con il cellulare. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Vittoria Lupi, era prevista l’udienza predibattimentale, che è stata però rinviata al 26 gennaio del prossimo anno. Il 46enne finito sotto accusa – che si difende sostenendo con forza di un aver fatto nulla di quello che gli viene imputato nel procedimento a suo carico – è difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli.

Chiara Marinelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tribunale