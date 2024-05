Atti pubblicati in ritardo all’albo pretorio: "Poca trasparenza sulle scelte della giunta"

"Inserimento degli atti di giunta all’albo pretorio, sempre maggiori i ritardi". Francesco Micucci (Pd) solleva il problema della trasparenza amministrativa "perché – spiega – delibere votate il 24 aprile sono state pubblicate l’8 maggio, un altro record nei ritardi con cui questa amministrazione informa i cittadini delle scelte che muovono interessi e soldi pubblici". Sono tredici gli atti nel mirino "e due riguardano questioni legali. Uno è riferito alla querelle tra il sindaco e l’ex assessore Gironacci, vicenda già finita al Tar e per la quale il 24 aprile la giunta ha deliberato il ricorso al Consiglio di Stato. Nel consiglio del 29 aprile, che pure affrontava la questione, nonostante la delibera votata 4 giorni prima, in aula nulla è stato riferito. Nonostante le rassicurazioni, non sembra cambiato niente rispetto alla gestione Morosi".