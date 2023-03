Atti vandalici al porto, il Comune stanzia soldi per due telecamere

Atti vandalici in porto, arriva in Comune il conto per la riparazione di due telecamere vandalizzate da ignoti il 14 gennaio scorso. Erano posizionate al vertice di pali che si trovano tra la banchina del molo sud e la banchina di riva. Un fatto che è stato segnalato a Palazzo Sforza dall’Ufficio Circondariale marittimo, affinché si provvedesse al ripristino degli impianti, data la necessità e l’importanza di garantire la sicurezza attraverso il monitoraggio costante dell’area. La spesa per restituire la funzionalità delle telecamere, tornate in funzione dopo due settimane, è stata di 2.687 euro che, successivamente, all’amministrazione verranno rimborsati dall’assicurazione.