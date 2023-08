Atti vandalici sulla ciclabile

Cestini in legno valdalizzati alla ciclabile del fiume Chienti. Divelti perfino dal basamento in cemento su cui poggiavano. Qualcuno si è divertito a provocare danni e si è accanito contro tutto quello che ha trovato sulla sua strada. Risultato: alcuni cestini distrutti e parecchi rifiuti sparsi sul selciato. Indignati i frequentatori. Generale il bisogno di maggiori controlli, attraverso l’uso delle telecamere, per tutelare queste aree della città che, a volte, subiscono le bizze dei balordi, altre la trascuratezza dell’amministrazione comunale, come accade presso la pista ciclabile del Castellaro, con le palizzate laterali rovinate e i giochi per bambini abbandonati all’incuria.