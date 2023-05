"Attila Basket nella storia": una medaglia ai giocatori

"Attila Junior Basket nella storia". E’ stata questa la frase incisa sulle medaglie che il sindaco Andrea Michelini ha consegnato a tutti i giocatori e dirigenti dell’Attila Junior Basket, insieme alla promessa che saranno svolti i lavori al palas Medi per adeguarlo alla serie B. Ieri, a Palazzo Volpini, è stata organizzata una cerimonia per premiare il team portorecanatese, che quest’anno ha vinto il campionato di serie C Gold. "E’ un’emozione avervi qui, tutti guidati da una grande passione – ha detto Michelini –. Porto Recanati è orgogliosa di voi, perché la città non ha mai avuto una squadra così in alto. Ho già visionato le modifiche che saranno necessarie nel palas Medi per la serie B (come allargare il campo e aumentare la distanza con i canestri) e le ho girate all’ufficio tecnico. Ci muoveremo subito per trovare il bando e la ditta, in modo da iniziare i lavori dopo la chiusura delle scuole". La parola è passata al presidente della squadra, Giuseppe Pierini: "E’ una gioia immensa aver vinto due campionati di seguito. E ora, sempre con dedizione, faremo un campionato in B adeguato alle nostre possibilità. La Federazione italiana di pallacanestro mi ha promesso che dopo i lavori potremo giocare ancora a Porto Recanati. Abbiamo avuto momenti di difficoltà ma ci abbiamo sempre creduto: basti pensare a quando eravamo sotto due a zero in finale, o alla vittoria in gara-5 all’ultimo secondo".