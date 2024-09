Attila Junior Basket, ci siamo: "Pronti a dare il massimo"

"Quest’anno ci sono quattro o cinque squadre di ottimo livello nel nostro girone, come Matelica, Pesaro-Loreto, Ozzano e Recanati. Ma lavoreremo per essere alla loro altezza, se non superiori". Con queste parole il neo direttore sportivo dell’Attila Junior Basket, Marcello Chiodoni, ha presentato il roster allestito dalla società portorecanatese per la Serie B Interregionale, che partirà il 29 settembre. L’occasione c’è stata nell’oratorio Don Bosco, alla presenza di tutti i giocatori e dello staff tecnico e dirigenziale. "Non ci fermeremo qui, vogliamo migliorarci e dare il massimo – ha osservato il presidente dell’Attila Junior Basket, Giuseppe Pierini –. Siamo una squadra ambiziosa e i giocatori sanno che da noi si lavora duro. La società è nata per ricordare mio figlio Attilio, prematuramente scomparso nel 2020. Era un giovane portorecanatese che ha dato tutto al basket, e dai campi della serie C2 è arrivato fino all’A2. Ora il mio sogno è di riuscire a crescere dei cestisti che facciano lo stesso percorso. Assicuro che quest’anno abbiamo migliorato ancora di più la squadra". Intanto è stato confermato coach Nicola Scalabroni, che ricoprirà anche il ruolo di responsabile del settore giovanile. I nuovi acquisti sono la guardia-ala Leonardo Ciribeni (con diverse esperienze in A2), l’ala grande-centro Filippo Cicconi Massi, la guardia-ala Francesco Rapini e il playmaker Daniele Filippetti. Tra i confermati il capitano Pepo Gamazo, Mario Mancini, Cristian Cingolani, Michele Caverni, Matteo Redolf e Luca Montanari. A loro si aggiungono Elia Falaschini e Lorenzo Sichetti, provenienti dall’under 17 . Infine, patron Pierini ha aggiunto: "Gli abbonamenti per le partite in casa saranno a 70 euro. Stiamo poi l’amministrazione per costruire un palazzetto nuovo".