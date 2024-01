Attila Junior: cinquina che soddisfa Scalabroni

"La nostra è stata una grande dimostrazione di carattere contro una squadra forte, che era organizzata tatticamente e pronta a giocare contro le nostre caratteristiche". Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, non può che dirsi soddisfatto dopo la vittoria della sua squadra contro il Roseto Basket 20.20 per 80-73, nel match valevole per la 18ª giornata del campionato di serie B Interregionale. E grazie a quest’ultimo successo ottenuto nelle mure amiche del palas Medi, salgono a cinque le vittorie consecutive per i portorecanatesi che ora sono quinti in classifica (a 20 punti), a pari merito con Amatori Pescara. "Noi siamo stati bravi ad adeguarci alle situazioni del campo - dice ancora Scalabroni sulla partita con il Roseto -, difendendo in maniera diversa nel terzo quarto e nell’ultimo, attaccando bene le situazioni di zona e mista. Nei minuti finali la compattezza e l’essere squadra ha fatto la differenza". Insomma, un momento più che positivo per l’Attila Junior Basket, che in sette giorni ha affrontato tre match, vincendoli tutti, e ha dimostrato buona condizione atletica ed eccellente sagacia tattica. "Siamo usciti da questa settimana nel miglior modo possibile - aggiunge il tecnico portorecanatese -. Non solo, siamo in positivo da cinque turni e adesso dobbiamo lavorare per migliorare i nostri punti di forza, oltre a crescere in difesa. Mancano due punti per essere matematicamente alla seconda fase per l’accesso ai play off, quindi dovremo lavorare al meglio per arrivare pronti alla difficile partita di domenica contro Matelica".

g. g.