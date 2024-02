Attila Junior già in ’silver’. Scalabroni: "Fare bene"

"Scenderemo in campo, davanti al nostro pubblico, per mettere un mattoncino in più al progetto che stiamo portando avanti". A dirlo è Nicola Scalabroni, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista dell’ultimo match della regular season di serie B Interregionale, che ci sarà oggi alle 18, nel palas Medi, contro il Bramante Pesaro (secondo in classifica). I portorecanatesi si sono già qualificati per la seconda fase che li vedrà accedere al girone Silver, tuttavia non vogliono lasciare punti per strada, né fare sconti. "È chiaro - aggiunge Scalabroni - che ai fini della classifica questa partita non impatterà, ma noi sappiamo che comunque è importante per il nostro percorso di crescita". Allo stesso tempo, l’allenatore portorecanatese traccia il bilancio sul momento positivo della squadra: "Chiudiamo la prima fase nel miglior modo possibile, sapendo di entrare nella seconda con tanti scontri diretti a nostro favore contro le squadre collocate in una posizione di classifica più alta. E siamo arrivati qua attraversando dei momenti molto differenti: dalla difficoltà di superare due infortuni importanti, agli innesti di Montanari e Trentini. Siamo sicuramente più maturi, consapevoli e pronti".