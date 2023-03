Attimi di paura per una ragazza Non si trova e scatta l’allarme, rintracciata con le celle telefoniche

Non si trova, ma grazie alle celle telefoniche viene rintracciata dalle forze dell’ordine. È successo ieri a Penna San Giovanni. Attimi di paura iniziali poiché la ragazza, una maggiorenne che durante la notte si era allontanata da casa, non rispondeva al telefono. Ma poi la vicenda, per fortuna, è volta per il meglio. La famiglia, non vedendola rientrare, ha dato l’allarme e sono scattate le ricerche (durate per circa tre ore e mezzo) applicando il normale protocollo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata e del distaccamento di Tolentino hanno iniziato a perlustrare la zona dalle 8.30 circa. Dopo un messaggino da parte della madre in cui le diceva che tutti erano preoccupati, che la stavano cercando e le chiedeva di tornare presto a casa, la figlia ha richiamato e i pompieri, insieme ai carabinieri, sono riusciti a localizzare il dispositivo, tramite la connessione alle celle telefoniche. La giovane era fuori provincia con un gruppo di amici, in buone condizioni. Un breve allontanamento volontario con un lieto fine.