Attività a rischio chiusura. Meno crediti ricevuti, le piccole imprese vanno in sofferenza

Banche avare. Nell’ultimo anno in cui i dati sono disponibili (agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2022), gli impieghi bancari vivi (i prestiti al netto delle sofferenze e dei pronti contro termine) alle imprese italiane sono diminuiti del 7,7%, una contrazione pari a 55,8 miliardi di euro. La riduzione è più marcata per quelle con meno di 20 addetti, -8,7%, vale a dire un calo di 10,6 miliardi di euro per le imprese che rappresentano il 98% del totale di quelle presenti in Italia (quelle di dimensione superiore, invece, hanno subito un ’taglio’ un po’ più contenuto: -7,5%). Viste le caratteristiche del nostro apparato produttivo, non c’è da stupirsi che la contrazione regionale più importante per le imprese con meno di 20 addetti abbia riguardato le realtà delle Marche, dove il credito concesso è passato da 3.803 a 3.382 milioni, un calo dell’11,1%, pari a un valore assoluto di - 421 milioni di euro. In quest’ambito, la provincia di Macerata è passata da 847,7 a 758,6 milioni, con una diminuzione di 89,1 milioni di euro, -10,5%, al 21° posto in Italia. Fanno peggio le province di Ancona (-12,1%), al quinto peggior posto in Italia e Pesaro–Urbino (-11,9%) al settimo peggior posto in Italia. Le cose vanno un po’ meglio, invece, per le province di Fermo (-10%, 27° posto) e Ascoli Piceno (-9,1%, 43° posto).

E’ questo lo scenario disegnato dall’Ufficio Studi Cgia di Mestre, che evidenzia proprio come per le imprese con meno di 20 addetti il ’credit crunch’ più forte sia avvenuto lungo la dorsale adriatica. Tre i fattori alla base del fenomeno: "L’aumento dei tassi di interesse imposto dalla Bce in questo ultimo anno ha reso molto costoso indebitarsi; la frenata del Pil nazionale ha provocato una flessione della domanda di prestiti; le banche hanno meno liquidità a disposizione". Una situazione carica di rischi. "Senza liquidità – sottolinea l’Ufficio studi della Cgia di Mestre - una impresa, soprattutto piccola, non può fare investimenti, spesso è costretta a ritardare i pagamenti ai fornitori e, nei casi più critici, inizia a non versare con regolarità gli stipendi ai propri dipendenti". Per evitare che tutto questo provochi una chiusura definitiva dell’attività o, peggio ancora, che i titolari scivolino nella rete tesa dalle organizzazioni criminali che, in momenti come questi, sono sempre disponibili a prestare soldi ad aziende in difficoltà, è allora "necessario che il Governo intervenga subito, rifinanziando il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che era stato potenziato nel periodo del Covid". Si tratta di uno strumento grazie al quale "molti istituti di credito si troverebbero nelle condizioni di prestare i soldi senza correre alcun rischio di veder aumentare a dismisura le insolvenze".