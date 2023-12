Attività digitali. Un aiuto per utilizzarle

Un supporto ai cittadini nelle attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online come Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government ma anche ai servizi sanitari, a quelli scolastici e formativi, ai servizi fiscali e tributari. Il Comune di San Severino si è dotato di un Punto di facilitazione digitale, sportello utile anche per la ricerca di attività lavorative, per il sostegno all’e-commerce, per l’home banking, per la gestione e il rispetto dei vincoli di privacy. Grazie allo stesso è inoltre possibile, per chiunque, e gratuitamente, avvicinarsi all’utilizzo degli strumenti digitali quali pc, smartphone, navigazione internet, elaborazione di testi e presentazioni, videoconferenze, gestione della posta elettronica. Il servizio, che riaprirà al pubblico il 2 gennaio, rientra nell’ambito del percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi ed è stato pensato per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire dei servizi online. In Punto di facilitazione digitale è aperto ogni martedì dalle 8 alle 16. Lo sportello è ubicato a palazzo Governatori, in via delle Carceri al civico 2.