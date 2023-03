"Attività laboratoriali per minori": 70mila euro all’Asp Paolo Ricci

Un contributo da 70mila euro è stato destinato all’Asp "Paolo Ricci" da parte ella Fondazione Carima. Il contributo sarà destinato alla realizzazione del progetto "Ci pensa Paolo".

"Il progetto – spiega il presidente dell’Asp Alfredo Perugini – è stato presentato alla Fondazione dal precedente CdA presieduto da Agostino Basile e sarà realizzato in sinergia con la società in house"Paolo Ricci Servizi srl".

Il progetto consiste in attività di laboratorio per minori e vi saranno coinvolti 30 bambini dai 4 agli 11 anni che presentano

problematiche e disturbi relativi all’apprendimento (Dsa) o ritardi e disturbi dell’età evolutiva (Adhd, spettro acustico, etc.)".

Lo scopo è quello di garantire ai bambini momenti di socializzazione e laboratori extra scolastici attraverso un percorso individualizzato e personalizzato indicato da un’equipe multiprofessionale altamente qualificata. Prenderanno parte al percorso il direttore medico, il coordinatore di progetto, la neuropsichiatra infantile, lo psicologo-pedagogista, il logopedista, il terapista della neuropsicomotricità, l’educatore e l’assistente sociale.

"Siamo grati alla Fondazione Carima e alla sua presidente Rosaria del Balzo Ruiti per la fiducia accordata e per il coinvolgimento in questo progetto attraverso il generoso contributo e per averne saputo cogliere il carattere innovativo", sono le dichiarazioni del presidente dell’Asp Alfredo Perugini.

"La Fondazione Carima – ha detto invece Rosaria Del Balzo Ruiti – è da sempre sensibile a questi temi nella consapevolezza di quanto sia importante che bambini e ragazzi fragili vengano seguiti da personale qualificato, che possa dargli gli strumenti per affrontare il proprio futuro nel miglior modo possibile, favorendo così la loro inclusione e partecipazione sociale.

Le attività saranno realizzate in uno spazio dedicato, appositamente allestito, cantierabile in tempi brevi grazie alla disponibilità di alcuni locali acquistati recentemente a tale scopo dall’Asp, adiacenti al Centro ambulatoriale di riabilitazione in via Einaudi 144.