"Mettiamo radici", racchiude una serie di iniziative che il Comune dedica alle famiglie e ai bambini da 0 ai 6 anni. Gli eventi si svolgeranno all’interno del "Villaggio per crescere", nella sede Anffas in via Vanvitelli, gestito dal Centro per la salute del bambin. Dal 14 febbraio al 4 aprile, tutti i martedì e giovedì, dalle 16 alle 18, appuntamento con "Girotondo intorno al mondo", iniziativa che racchiude molte attività a tema. I giovedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30 invece, sarà attivo "Spazio piccolissimi", un’iniziativa dedicata alle famiglie con bimbi dai 0 ai 12 mesi, aperto anche alle mamme in attesa dalla ventiquattresima settimana. L’ostetrica Maria Lucia Beccacece presiederà gli appuntamenti fornendo consigli e supporto sul tema della gravidanza e genitorialità. Le famiglie saranno inoltre supportate dall’educatrice Emanuela Montedoro che fornirà consigli utili a favorire lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale dei bambini. Ingresso libero su prenotazione allo: 0733.36170.