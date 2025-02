Attività stagionali da marzo a novembre: firmata l’ordinanza

Potranno aprire il primo marzo e lavorare fino al due di novembre le attività stagionali. Per i ristoranti e i bar di spiaggia è arrivata l’ordinanza comunale che stabilisce la durata della stagione, nove mesi per il 2025. Sono state recepite le richieste che gli operatori hanno depositato in Comune nei giorni scorsi, e da ieri è stato emesso il provvedimento firmato dal sindaco Ciarapica. Nell’ordinanza si legge che la scelta è fatta "al fine di presentare la città il più possibile organizzata sotto il profilo turistico e per offrire la più variegata gamma di servizi". Come tutti gli anni, la data di inizio della stagione non coincide quasi mai con l’effettiva apertura dei bar e dei ristoranti annessi agli stabilimenti. Gli operatori saranno invece impegnati a tirare a lucido le strutture per le festività della Pasqua, che quest’anno è in calendario il 20 aprile.