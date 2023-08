Attivo e passivo vicini, meno soldi in beneficenza

di Antonio Tubaldi

Ecco i conti che dovrebbero fare chiarezza sul perché, nell’edizione di querst’anno della manifestazione "6alle6" organizzata dalla Grottini Team Recanati Asd, il bonifico a favore delle due cooperative sociali cittadina, "La Ragnatela" e "Terra e vita", è stato solo di 2.782 euro ciascuna. La cifra era apparsa troppo bassa al consigliere della Lega, Benito Mariani, rispetto a quanto devoluto nelle precedenti edizioni e, nella sua interrogazione al sindaco Antonio Bravi, il segretario cittadino del Carroccio aveva ricordato come nell’edizione del 2018 con 3.535 iscritti alla camminata solidale, con una quota di partecipazione di 6 euro ciascuno, era stata incassata la somma di 21.210 euro (esclusi gli sponsor) e l’importo complessivo devoluto alle due cooperative era stato di 14.722,20 euro. Nell’anno 2017 erano stati dati in beneficenza complessivamente 9.066,46 con 2.237 partecipanti a 6 euro a testa pagati per camminare insieme. Di fronte ad un incasso lordo quest’anno notevolmente superiore, ben 27.820 euro esclusi gli sponsor, appariva decisamente bassa la cifra devoluta in beneficenza.

Gli organizzatori ora vogliono chiarire, con la pubblicazione analitica di tutte le voci in entrata e in uscita, il bilancio della manifestazione e il perché di una beneficienza minore. Le due maggiori voci in entrata sono state le iscrizioni, pari a circa 27.820, e il contributo del Comune che è stato di 9.222: complessivamente circa 37.412 euro. Le spese maggiori sostenute sono dovute alla pubblicità, 1.617 euro, per l’acquisto maglie per bambino (2.889 euro) e per adulti (15.902 euro): un totale di 3.836 magliette (comprese quelle per staff, fotografici e medici – 912 euro –) per il costo cadauna, in media, superiore ai 5 euro. Ancora fra le uscite si registrano le riprese tv e la pubblicità radio (1.527 euro), la colazione per tutti i partecipanti (4.686 euro), coreografie (1.525 euro) e altre spese varie (3.604 euro). Alla fine il totale delle uscite è stato di 32.662 euro, per cui la differenza tra attivo e passivo ammonta a 4.749 euro. Da qui la disponibilità economica da donare in beneficenza, e cioè 2.782 euro a ciascuna delle due cooperative sociali.